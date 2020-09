Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu și-a facut un cadou de zeci de mii de euro. Vedeta și-a cumparat o super mașina. Adelina Pestrițu se poate numi o femeie implinita, avand suscces pe plan profesional, precum și pe plan sentimental, aceasta avand o familie minunata. Adelina Pestrițu și-a facut un cadou de mai multe zeci…

- Dorian Popa și Claudia Iosif, sau Babs, dupa cum o cunoaște toata lumea, formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Pe zi ce trece se iubesc mai mult, construiesc lucruri impreuna și iși arata recunoștința unul fața de celalalt, cum a fost și de aceasta data. In plus, artistul…

- In aceasta perioada pare ca toate ii „merg ca roate“ lui Dorian Popa. De curand, artistul s-a mutat in casa visurilor sale, pe care și-a amenajat-o chiar el, piscina din fața locuinței a facut senzație pe internet, colaborarile vin pe panda rulanta și scoate sume frumoase din vanzarea de marfa personalizata.…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alta a fost transportata la spital in stare grava, in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza, pe strada Garlei din Ploiești, in care o mașina a fost lovita de un tren. Momentul impactului a fost surprins live și transmis pe rețelele sociale de pasagerul din…

- Dorian Popa, 31 de ani, cantareț, youtuber și actor, devenit celebru dupa rolul din Lala Band, a decis sa renunțe la mașina sa, un BMW X6, și sa iși cumpere un superbolid de peste 100.000 de euro. Acesta a ochit deja noua mașina, un Mercedes GLE 53 AMG. Prețul superbolidului pleaca de la aproximativ…

- Tanarul, un rezident din sudul Floridei, ar fi deturnat aproape patru milioane de dolari, beneficiind de imprumuturi de la Guvernul menite sa ajute IMM-uri sa traverseze criza covid-19. Masina de lux a fost confiscata vineri, la arestarea tanarului. Justitia a confiscat, de asemenea, 3,4 milioane de…

- Ghinion cat casa pentru un vasluian care in dupa-amiaza zilei de vineri si-a cumparat o masina de ocazie. Dupa o ora de la semnarea contractului, barbatul și-a vazut noua achiziție avariata din cauza, spune el, a pedalei de ambreiaj. Șoferul venea dinspre Crucea Garii , iar in fața Școlii…

