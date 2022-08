Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa le-a povestit fanilor ca a trecut prin cea mai penibila situație din viața sa, aflandu-se intr-un restaurant din Paris. Atunci cand trebuia sa plateasca comanda, artistul a observat ca nu avea bani la el. „Am trecut prin cea mai penibila situație din viața mea. Eram intr-un restaurant și…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. Comitetul, constituit din reprezentanti ai mai multor ministere, a analizat efectele produse de schimbarile climatice…

- Ambasadorul Luca Niculescu spune ca a fost o mare onoare pentru el sa reprezinte timp de peste sase ani Romania in Franta, Monaco si Andorra si anunta o alta etapa in cariera sa „tot pentru Romania”. „A fost o mare onoare sa reprezint Romania in Franta timp de peste sase ani. In toata aceasta perioada,…

- Cu incasari din turism de doar 1% din PIB, Romania se plaseaza pe ultimul loc la nivel european. Subventionarea cererii prin vouchere de vacanta si profitabilitatea sustinuta de nivelul redus al salariilor descurajeaza dezvoltarea turismului arata un document BNR.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca meciul dintre Romania și Bosnia, ultimul al „tricolorilor” pe teren propriu in campania 2022 din Liga Națiunilor, va fi gazduit de stadionul Rapid-Giulești. Reprezentativa de seniori a Romaniei revine in Giulești, acolo unde a disputat și celelalte doua meciuri…

- „Imperiul Leilor”, sezonul 3, a ajuns al final, iar ultima ediție a show-ului de la PRO TV este plina de surpriza. Surorile Stanescu vin in fața investitorilor cu o afacere cu haine tradiționale.In aceasta seara, de la ora 21:30, leii vor pași pentru ultima oara in singurul loc in care visurile devin…

- Institutul Francez din Timișoara gazduiește in 20 mai Noaptea Filosofiei – un eveniment de amploare internaționala care a cunoscut un enorm succes la Paris, Londra, Berlin sau New York, și care ajunge pentru a doua oara in Romania, in viitoarea Capitala Europeana a Culturii 2023. Ediția din 2022, europeana…

- Ilinca Vandici a dezvaluit in mediul online ca in ultimele zile nu s-a simțit bine, așa ca a stat pe perfuzii. S-a gandit ca o sa iși revina rapid, insa nici acum nu s-a recuperat complet. Prezentatoarea de la Kanal D nu a avut și nu are o stare de sanatate tocmai buna. Deși nu s-a simțit bine, in weekend…