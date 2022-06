Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre…

- Dupa hit-uri in colaborare cu artiste precum EMAA, Roxen, Andia și Mira, DJ Project lanseaza „Iubirea Mea” alaturi de Ana Baniciu. „Iubirea Mea” a fost compusa de Andrei Tostogan, Gino Manzotti și Andi Platon, primii doi fiind responsabili pentru alte hituri ale trupei precum „La Timpul Lor” (feat EMAA)”,…

- Delia surprinde din nou publicul cu o lansare neașteptată și prezintă piesa ” OTZL GLTZ” cu videoclip oficial, dinamic și plin de energie. Piesa a fost compusă de Mihai Susma, Delia, Alex Cotoi, versuri de Mihai Susma, Delia, producție Alex Cotoi, iar videoclipul a fost regizat de SAN, DoP Alexandru…

- „Wild Feelings” este o piesa despre dorința de necontrolat și pasiune dusa la extrem, totul intr-un cadru cald, al verii. Cu un refren venit din spuma valurilor, piesa lui Andre Rayel este despre energie. Titlul vorbește de la sine, iar piesa este un must-have in toate playlisturile, pentru ca vara…

- Emilian este unul dintre artiștii care au reușit sa urce rapid in topurile muzicale și sa ajunga la inimile oamenilor cu piesele sale. Dupa succesul inregistrat cu piese precum „O mie de inimi”, „De 3 zile nu am somn”, feat. Theo Rose, sau cel mai recent single, „Tequila”, Emilian vine cu un hit neașteptat…

- “Cum ma țineai”, cea de-a treia piesa lansata in cadrul conceptului artistic gandit de Alina, este acum pe YouTube sub varianta de Piano Session, in timp ce pe toate platformele de streaming piesa poate sa fie ascultata in versiunea oficiala. “Ce-ar spune sufletul” și “Arata-mi”, primele lansari din…

- Alina Eremia pregatește un nou concept de lansari ce se va intinde pe trei saptamani, cu piese mai sensibile ca niciodata, debutand astazi cu „Ce ar spune sufletul”. „Daca ne-am dezbraca de toate convenientele sociale, daca am renunța la orgoliu, la preconcepții, am lua decizii care ne-ar conduce mult…

- Sarah este unul din tinerii artiști ai noului val de talente propus de MediaPro Music și Voices Media. Trecuta deja prin filtrul concursurilor de voce destinate copiilor, unde a caștigat nenumarate premii intai, Sarah iși anunța acum intenția de a cuceri inimile ascultatorilor cu primul ei single intitulat…