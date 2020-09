Stiri pe aceeasi tema

- Inna revine in forta cu single ul "Read My Lips", o piesa care atrage atentia de prima ascultare, in colaborare cu Farina, superstar din Columbia. Videoclipul prezinta in prim plan doua artiste puternice, si a fost regizat de Bogdan Paun"Read My Lips", noua piesa a Innei, este un mix de stiluri pop,…

- De ziua internationala a cainelui, Dorian Popa lanseaza o piesa dedicata cainelui sau, Chelutu, deja celebru in mediul online. In doar 4 ore de cand a fost publicat, videoclipul a adunat peste 400.000 de vizualizari. Chelutu a fost invitat surpriza si in videoclipul piesei „Sar pe noi”, lansat pe 7…

- Zilele trecute, unul dintre cei mai bine facuți artiști, soliști și actori, dar și vlogger, a avut parte de o altfel de experiența. De data aceasta Dorian Popa, care este deschis multor experiențe profesionale, a fost nevoit sa filmeze intr-o cladire parasita un videoclip pentru o melodie la care colaboreaza…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…

- Billie Eilish a revenit cu single-ul “my future”, proiect despre care a declarat intr-un email trimis catre fani: “am scris melodia la inceputul carantinei si este personala si speciala pentru mine. Acel moment a fost exact unde eram psihic – increzatoare, entuziasmata, introspectiva. Recent, la nivel…

- Cantareata engleza Melanie C, fosta membra a grupului Spice Girls, a anuntat ca va lansa al optulea album solo in luna octombrie, potrivit news.ro.Miercuri, ea a prezentat si un nou single dance-pop, „In and Out of Love”, care va fi inclus pe albumul care va purta numele cantaretei. Videoclipul…

- Nadina a avut 4 single-uri de succes sub numele de Nadiris. Acum s-a reinventat, și-a schimbat coplet look-ul și lanseaza primul single sub numele de Nadina. „Alibi” este compusa de Dorian Oswin, impreuna cu Corina Panoiu și Nadina, și beneficiaza și de un videoclip regizat de Daniel Libeg. „Am vrut…

- Pe 21 august 2020, Troye Sivan va lansa EP-ul “In A Dream”, un material cu sase track-uri. Anuntul aparitiei noului EP a venit cu track-ul “Easy”, a doua piesa de pe urmatoarul material. Videoclipul a fost regizat de insusi Troye. “O poveste care inca se desfasoara, aceasta mica colectie de piese exploreaza…