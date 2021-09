Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de toamna, Las Olas lanseaza „Natural”, o piesa hot cu versuri in limba spaniola, ce imbina beat-urile EDM. Compusa de catre DJ SAVA alaturi de Florentina Catalina Ciuna și Daniel Mitroi, „Natural” este o piesa cu o energie incredibila care te provoaca sa dansezi oriunde te-ai afla, dar in…

- Dorian Popa se lanseaza in moda. De maine, colecția vestimentara personalizata a vedetei, denumita ”Hatz”, dupa succesul sau muzical, va putea fi gasita in mall-uri. Cei ce-l admira pe vorbarețul personaj monden, dar și vedeta de televiziune și in online, il pot pot intalni personal, maine, la cel mai…

- La varsta de 77 de ani, Cristian Țanțareanu este implicat intr-o noua afacere in care s-a investit o suma uriașa. Afaceristul și asociații sai construiesc ceea ce ar trebui sa fie cea mai mare sala de evenimente din Romania. Nu mai puțin de 12 milioane de euro va costa intregul proiect. Pana acum, s-au…

- Pare ca probleme de sanatate ii dau mari batai de cap lui Dorian Popa, asta deoarece dupa ce a ajuns de urgența la spital cu urechile și a primit un diagnostic și la gat, acum cantarețul se confrunta cu o situație delicata și la ochi.

- Cantarețul roman de reggaeton originar din Transilvania, Dany D „mi amor” lanseaza al doilea episod din Trilogia de los Besos, dupa Besos Criminales, piesa numita numita „No me mates”. Povestea din primul episod continua cu artistul care iși cauta iubita dupa ce aceasta a disparut fara sa spuna un cuvant.…

- Cantarețul și compozitorul britanic, premiat cu platina, Nathan Evans, lanseaza noul sau single, „Told You So”. Noul single apare dupa succesul global al hitului „Wellerman”, cel mai vandut single din 2021, din Marea Britanie, pana in prezent și primul artist scoțian care a debutat pe primul loc, din…