- Panica pe scena de la “Next Star”. Jurații se țin de farse, pe platourile de filmare, la “Next Star”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Cunoscand aversiunea Lidiei Buble pentru broaște, Pepe și Dorian Popa ii aduc acesteia o asemenea vietate, in ediția de sambata, 7 iulie, de la ora 20.00.…

- Jurații se țin de farse, pe platourile de filmare, la “Next Star”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Cunoscand aversiunea Lidiei Buble pentru broaște, Pepe și Dorian Popa ii aduc acesteia o asemenea vietate, in ediția de sambata, 7 iulie, de la ora 20.00.

- Ana este sora mai mica a Iulianei Beregoi, o cantareața foarte populara printre adolescenți, foarte cunoscuta in lumea virtuala și fosta concurenta la “Next Star”. Iuliana revine sambata la “Next Star”, in postura de susținatoare a surorii sale mai mici. “Eu sunt un mare pasionat de hoverboard-uri,…

- Copii cu talente nebanuite urca sambata, 23 iunie, de la ora 20.00, pe scena de la “Next Star”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Numere de acrobatie, musical, fado, umor, muzica populara, street dance, contorsionism, dans modern si sport urban sustinute de copii din Bucuresti si din toata…

- Copii cu talente nebanuite urca pe scena “Next Star”, in prima ediție a noului sezon. Cel de-al noualea sezon aduce in aceasta seara, de la ora 20.00, in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa și a publicului, copii talentați la muzica, dans sportiv, stand-up comedy, street dance, circ, karate,…

- Cel de-al noualea sezon “Next Star” aduce in aceasta seara, de la ora 20.00, in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa și a publicului, copii talentați la muzica, dans sportiv, stand-up comedy, street dance, circ, karate, pictura și... geografie, intr-o ediție spectaculoasa și emoționanta prezentata…

- Dan Bittman vine la “Next Star” sa le faca o surpriza unor mici rockeri. Cei doi concurenți, Dani (7 ani) și Sebi (6 ani), vor urca pe scena show-ului prezentat de Dan Negru sa interpreteze in fața juraților Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa o piesa din repertoriul formației Holograf. Dani spune ca…

- „Next Star”, talent-show-ul prezentat de Dan Negru, revine cu un nou sezon, sambata, 16 iunie, de la ora 20.00, la Antena 1. “Noul sezon Next Star va fi “wow”. Spun asta, pentru ca vad ce copii senzaționali au venit la casting. Iar echipa a descoperit prin țara mulți alți copii cu talente inedite”,…