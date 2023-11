Stiri pe aceeasi tema

- S-a desparțit Dorian Popa de iubita lui, dupa 11 ani de relație? Deși are o mulțime de admiratoare, Dorian Popa parea ca este stabil in dragoste. Artistul avea de peste unsprezece ani o relație cu Claudia Iosif, o femeie extrem de frumoasa cu șase ani mai mare decat el. Deși in tot acest timp nu au…

- Au aparut primele imagini cu noua casa a Claudiei Iosif, la scurt timp dupa ce s-a spus ca s-a despartit de Dorian Popa. Creatoarea de moda a publicat pe Instagram imagini pentru a impartași bucuria cu fanii ei.In luna august, Claudia și-a anunat fanii ca și-a cumparat o casa, iar acum aceasta este…

- Zille trecute, un apropiat al lui Dorian Popa și al Claudiei Iosif a declarat ca cei doi locuiesc deja in case separate și ca relația s-a incheiat. Avand in vedere zvonurile aparute, Claudia Iosif a avut și prima reacție.Bruneta nu a confirmat cele aparute in spațiul public, insa a tinut sa precizeze…

- Dorian Popa, unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania, are planuri mari legate atat de viața personala, cat și de cea profesionala. Artistul iși dorește sa adopte un copil.Dorian Popa formeaza un cuplu de ani buni cu Claudia Iosif, iar intrebarile despre nunta și copii nu au lipsit. Artistul nu…

- Este capat de drum pentru celebrul cuplu! Oana Zavoranu a divorțat de Alex Ashraf. Vedeta a rupt tacerea despre desparțire. Primele declarații ale brunetei. Oana Zavoranu a divorțat Și-au fost impreuna, la bine și la greu, insa nu au fost feriți de scandaluri și zvonuri legate de infidelitate. Dupa…

- What’s Up și partenera lui s-au casatorit religios sambata, 23 septembrie. Evenimentul a avut loc in mare secret, fara prea mult tam-tam. Locația aleasa de cuplu pentru a sarbatori mariajul a fost una neașteptata, cei doi preferand simplitatea in detrimentul opulenței. Primele imagini de la nunta. What’s…

- Misty și Keo formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Cei doi sunt de nedesparțit de mai bine de un deceniu și au impreuna o fiica in varsta de 5 ani, pe nume Arya. De cand a devenit mamica, blondina și-a dedicat tot timpul fiicei sale, lasand deoparte activitatea sa pe plan […]…

- Dupa doi ani de la nunta, cei doi parteneri de viața au decis sa dea divorț. Evenimentul a avut loc luni, 18 septembrie. Separarea efectiva s-a produs pe cale amiabila, in luna iulie 2023. Foto Ariana Grande și Dalton Gomez au divorțat Primele informații privind o posibila desparțire intre cei doi parteneri…