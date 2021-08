Artistul Dorian Popa a facut declarații dupa ce a ajuns de urgența la spital. Acesta a folosit un bețișor de ureche care l-ar fi putut lasa fara auz. Cantarețul a suferit o hemoragie care a fost oprita cu greu. Dorian Popa, probleme grave din cauza unei neatenții Dorian Popa a marturisit cum anume s-a intamplat […] The post Dorian Popa, probleme grave din cauza unei neatenții: ‘Ne-am chinuit sa oprim hemoragia’ appeared first on IMPACT .