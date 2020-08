Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut sub numele de Selly, și-a avariat din nou mașina de 70.000 euro pe care o are de anul trecut. Totul s-a intamplat pe o strada dintr-un complex rezidențial de la marginea Bucureștiului. In imaginile surprinse de un martor se vede cum mașina este lovita destul de rau…

- Cel mai popular vlogger roman, pe numele sau Andrei Șelaru, Selly a lovit prima oara Mercedes-ul la doua saptamani de cand a obținut permisul. La 19 ani, adolescentul care a facut milionul de euro din postarile sale, mai are de lucrat la capitolul atenție in trafic caci și-a turtit iar limuzina CLS…

- O motociclista „a disparut” de pe asfalt dupa ce a fost lovit de o mașina in orașul brazilian Paragominas. Ce s-a intamplat? Intr-o intersecție, o mașina a lovit-o pe tanara femeie și a trimis-o rostogolindu-se pe asfalt. Din nefericire, capacul unei canalizari era scos, iar motociclista a cazut in…

- Internaționalul portughez Cristiano Ronaldo, 35 de ani, a a cucerit, pentru al doilea an consecutiv, titul in Seria A cu Juventus, ocazie cu care și-a facut cadou un bolide de 9.500.000 de euro, informeaza The Sun.Mașina ii va fi livrata lui Cristiano Ronaldo la inceputul anului viitor. Starul lusitan…

- De obicei, cei care vor o mașina second hand au un buget limitat. Sunt insa și excepții in cazul unor modele exclusiviste, cand prețul este mai mare decat cel al mașinii noi.Pentru un Koenigsegg Regera fabricat in 2018 și listat pe un site de anunțuri dedicat, dealer-ul cere 4.300.000 de euro. Aceasta…

- Un moldovean de 27 de ani a ramas fara automobilul pe care il transporta de peste hotare. S-a intamplat la Vama Albita, dupa ce politistii de frontiera au constatat ca vehiculul, o Dacia Duster, figureaza in bazele de date ca fiind furat din Germania.

- Lil Yachty s-a izbit cu Ferrari-ul 488 de un zid de beton in centrul orasului Atlanta. Pe numele sau real Miles McCollum, acesta a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului umed, masina intrand in acvaplanare. Bolidul rosu al rapper-ului s-a lovit de zidul de beton ce despartea sensurile…

