Dorian Popa, primul mesaj după scandalul cu droguri. Care droguri? Are dosar penal pe numele sau dupa ce a condus drogat . Este prima reacție dupa incident, iar lipsa de reacție de pana acum a fost trecuta intr-un registru de buna purtare. In postarea servita la TikTok pare bine mersi. Vorbește despre Dumnezeu și suflet. Dar cel mai frumos și mai frumos e sa fim… fericiți. Dorian Popa are motivele sale. Ca iși vopsește casa, de pilda, dar telefonul, vai! telefonul, il pupa de drag ce ii e… Ramaneți pozitivi! „Nu va pierdeți niciodata increderea, pentru ca Dumnezeu este alaturi de noi. Pastrați-va sufletul curat! Ramaneți pozitivi, optimiști și nu va suparați… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

