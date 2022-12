Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi de primavara, cam asta ne așteapta de Revelion anul acesta. In zona Turzii vor fi și 7 grade C, deci șanse nule sa ninga de Anul Nou. Vremea se va incalzi usor in toata tara pana pe 1 ianuarie 2023, dupa care temperaturile vor incepe sa scada, iar probabilitatea de precipitatii este mai…

- Deține un ansamblu rezidențial, care este situat chiar langa casa sa. Dorian Popa a reușit sa vanda prima casa din Hatz Residence. Valoarea imobiliarului, spune el, este una modesta. Insa, o parte din banii pe care i-a incasat de pe prima locuința afaceristul i-a investit intr-un cadou de Craciun in…

- Temperaturile se vor situa in jurul celor specifice datei din calendar pana la Craciun, dupa care vremea intra intr-un nou proces de racire accentuata. De sarbatori, in unele regiuni se anunța vreme de primavara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in luna decembrie vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și se vor inregistra temperaturi specifice mai degraba lunilor de primavara in majoritatea zonelor din țara, inclusiv de Sarbatori. Temperaturile maxime se vor incadra,…

- Catalin Scarlatescu a dezvaluit ce planuri are de Craciun și de Revelion anul acesta. Celebrul chef a mers la Iași pentru a lucra cu un alt bucatar și a ținut sa faca dezvaluiri cu privire la vacanța de iarna.

- Sivasspor si CFR Cluj se intalnesc, joi, 27 octombrie, de la ora 22:00, pe „Yeni 4 Eylul Stadyumu”, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei G din UEFA Conference League, transmis in direct de Pro Arena.

- Florile care trebuie plantate in luna octombrie. Majoritatea vor inflori la primavara Iata cateva dintre soiurile de flori care se planteaza in gradina, de regula, in luna octombrie. Florile care trebuie semanate si plantate in luna octombrie sunt in special cele care infloresc primavara, cum ar fi…