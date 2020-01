Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Botosana, din judetul Suceava, nu are asistati social. Statutul localnicilor este cu atat mai interesant cu cat in localitate exista un numar foarte limitat de locuri de munca, cel mai mare angajator fiind statul.

- Vineri seara au fost scene ciudate la Antena 3, la emisiunea moderata de Adrian Ursu. Invitat in platou alaturi de alte persoane, jurnalistul Cornel Nistorescu a decis sa plece in mijlocul emisiunii, nemultumit de tema aflata in dezbatere."Eu apreciez foarte mult efortul pe l-ați facut și…

- Actorul si producatorul Ryan Reynolds a confirmat ca lungmetrajul „Deadpool 3” este in lucru si ca va fi realizat de Marvel Studios, scrie news.ro.Invitat la emisiunea „Live with Kelly and Ryan”, actorul a dezvaluit ca supereroul lui va reveni pe marile ecrane intr-un nou film. „Lucram…

- Ion Ceban a fost invitat sa deschida un eveniment național în Bucuresti Primarul Capitalei Ion Ceban a facut un apel catre oamenii de afaceri din România de a investi în Republica Moldova, iar pâna la sfârșitul iernii va fi organiza un for al oamenilor…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a fost criticata dur pentru ca nu l-a invitat pe Gica Hagi la evenimentul organizat la Romexpo, in cadrul caruia s-au tras la sorți grupele pentru Euro 2020. Președintele FRF, Razvan Burleanu, și-a cerut scuze public, precizand ca oficialii pur și simplu au uitat de…

- Klaus Iohannis a anuntat miercuri, dupa sedinta CSAT, ca i-a cerut unui consilier sa o invite la Palatul Cotroceni, la o discutie, pe mama Luizei Melencu, una dintre fetele rapite de Gheorghe Dinca in Caracal."Da, este adevarat. Am rugat un consilier prezidential sa o primeasca pe doamna Melencu",…

- SPANIA - ROMANIA 5-0. Invitat astazi in emisiunea „Stop pe piept” de la Radio Național FM, fostul selecționer Anghel Iordanescu (69 de ani) i-a facut inventarul lui Cosmin Contra, dar a avut reproșuri și pentru cei de la FRF. „Nu trebuie sa punem totul in carca lui Contra. Și-a dorit sa califice echipa,…

- Costin Ștucan vine cu o noua ediție marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitat astazi in platoul GSP LIVE este impresarul Dragoș Sarbu, colaborator al fraților Ioan și Victor Becali. Sarbu s-a ocupat de afacerile celor doi cat timp aceștia se aflau in spatele gratiilor. ...