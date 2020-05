Stiri pe aceeasi tema

- "Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar. Ti-ai fi dorit o…

- Vedeta se confrunta cu probleme serioase de sanatate, are dureri groaznice de spate, pe care le trateaza cu mai multe medicamante. Aflata in izolare la domiciliu din cauza situației de criza prin care trece țara noastra, Simona și-a anunțat fanii ca nu se simte prea bine din cauza unei contracturi…

- Giulia Anghelescu le-a dat motive de ingrijorare fanilor. Vedeta le-a marturisit acestora ca se confrunta cu unele probleme de sanatate, motiv pentru care nu a mai putut sa fie prezenta la cateva evenimente importante.

- Madonna are mari probleme de sanatate. Artista a fost nevoita sa iși anuleze mai multe concerte din cadrul turneului „Madame-X”, iar acum de abia se mai poate ține pe picioare. Vedeta ar fi trebuit sa se bucure de turneului ei, insa in ultima vreme se confrunta cu dureri foarte mari, noteaza Blastingnews…

- Zilele trecute, Mirela Vaida s-a simțit foarte rau, in urma unei raceli puternice. Vedeta și-a anunțat fanii ca soacra ei a ajutat-o sa iși revina cu leacuri babești. In cele din urma, Vaida nu a avut otita, asa cum a crezutinitial, si afectiunea a fost ceva mai usoara, iar acum vedeta este mult maibine. „Soacra-mea…

- Ultima perioada pentru Oana Roman a fost destul de dificila, iar acum cand credea ca toate lucrurile au revenit pe un fagaș normal, iata ca probleme incep din nou sa apara. Fetița vedetei are probleme serioase de sanatate, iar aceasta a trebuit sa anuleze vacanța pe care o avea la Roma.

- Dani Oțil a trecut prin clipe dificile dupa ce s-a imbolnavit de gripa. Prezentatorul a povestit ca s-a simțit atat de rau incat a crezut ca o sa moara. Deși este un pasionat al sportului și al muntelui, Dani nu a scapat de gripa. Acesta a fost atat de bolnav incat timp de mai multe zile nu s-a putut…