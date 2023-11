Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a reacționat, dupa ce pe 28 octombrie a fost prins drogat la volan. Vloggerul și-a cerut scuze public, spunand ca iși asume in totalitate faptul ca, intr-adevar, a consumat substanțe interzise cu cateva zile inainte sa fie oprit de polițiști.

- Vineri seara, in jurul orei 21.15, in localitatea Domnești, un incident a atras atenția publicului și a autoritaților. Dorian Popa, celebrul artist și influencer, a fost prins la volan sub influența unor substanțe psihoactive. Acest eveniment a generat reacții diverse in mediul online și offline, noteaza…

- Iulia Albu a postat un mesaj de incurajare la doua zile, dupa ce Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Se pare ca vedeta a apreciat felul in care a gestionat intreaga situație, care intre timp a plecat din țara, fara sa dezvaluie destinația.

- Adriana Bahmuțeanu a rabufnit pe contul ei personal de Instagram, dupa ce Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Adriana Bahmuțeanu i-a adresat cuvinte dure și susține ca vlogger-ul influențeaza mulți tineri, dar și ca a participat la mai multe campanii de prevenire a drogurilor, astfel ca nu trebuia…

- Sindicatul politistilor, Europol, a reactionat sambata, 28 februarie, intr-o postare devenita virala, in cazul lui Dorian Popa, prins drogat la volan.Dosarul penal nu a fost deschis pentru ca Dorian Popa conducea doar in chiloți, ci a fost deschis in urma rezultatului testarii preliminare cu aparatul…