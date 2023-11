Stiri pe aceeasi tema

- Cum parca nu ar fi fost de ajuns problemele cu legea cu care se confrunta, Dorian Popa mai are și altele pe cap. Mai precis, cantarețul a deschis un proces impotriva organelor legii. Iata pe ce motiv! S-a intamplat in urma cu puțin timp.

- Dorian Popa a fost prins la volan sub influența stupefiantelor, de catre agenții poliției rutiere Ilfov.Potrivit unor surse din ancheta, in urma testarii cu aparatul DrugTest acesta ar fi ieșit pozitiv la canabis, informeaza Libertatea.ro „La data de 27 octombrie, ora 21.15, polițiști din cadrul Inspectoratului…

- Chef Foa (Florin Scripca) a fost prins de polițiștii rutieri in timp ce conducea sub influenta substantelor psihoactive. Bucatarul a oferit un raspuns dupa ce informațiile s-au viralizat. Spune ca-i pare rau pentru ca a dezamagit.

- Dan Bursuc, mentorul și impresarul lui Sorinel Copilul de Aur, face primele declarații dupa ce artistul a fost prins conducand sub influența substanțelor interzise. Ce s-a intamplat, de fapt, și cum motiveaza acesta fapta de care este acuzat cantarețul.

- La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii rutieri din Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Horea din Campeni, de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra. In urma testarii conducatorului…

- La data de 23 septembrie 2023, in jurul orei 20.40, in timp ce acționau pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș, polițiștii rutieri din Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 23 de ani, din Sebeș. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din…

- Zi importanta pentru Sorinel Copilul de Aur. Dupa ce la inceputul acestui an, artistului i s-a facut dosar penal pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, astazi manelistul va da cu subsemnatul in fața magistraților.