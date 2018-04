Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida are parte de momente grele, dupa ce a ajuns de urgența cu fiica ei la spital. Vedeta a postat o fotografie cu micuța, in timp ce desena, iar pe manuța ei se observa o branula, semn ca i-au fost administrate soluții injectabile pentru calmarea durerii sau pur și simplu i-au fost administrate…

- Sișu Tudor, colegul de formație a lui Puya, a facut noi dezvaluiri despre perioada in care a stat la inchisoare. Cunoscutul rapper a povestit despre insectele care il chinuiau cumplit și din cauza carora un coleg de celula a ajuns la spital. El a zis și ce a invațat din experiența aceasta dura, iar…

- La mai bine de patru luni de la triplul asasinat din localitatea Apa, județul Satu Mare, suspectul principal a ajuns din celula direct pe mainile medicilor. In varsta de 33 de ani, starea lui Razvan Rentea s-a inrautațit, dupa ce a refuzat sa mai consume alimente solide, in urma cu doua saptamani. Considerat…

- "Este adevarat, am probleme de sanatate, am suferit o semipareza. Acum sunt in perioada de recuperare, urmeaza sa mai fac niște analize. Sunt internat, ținut sub observație, trag speranțe ca voi fi, din nou, bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma refac și sa-mi continui viața. Dar trebuie sa țin…

- Catalin Țira a intrat in panica, dupa ce iubita lui, Alexandra Mirea, a acuzat serioase probleme de sanatate. ”Prințesa telefoanelor” a ajuns de urgența la spital, iar fotbalistul i-a fost tot timpul alaturi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa ce si-a…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Ionela Prodan (70 de ani) are o silueta de vis dupa ce a dat jos 25 de kilograme, dar fericirea ei a fost umbrita de un episod care i-a pus in pericol viata, scrie click.ro. Cantaretei de muzica populara i s-a facut rau si a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri acute in…