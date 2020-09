Dorian Popa a lansat astazi, 9 septembrie 2020, o noua colectie de produse personalizate – “Back to School”

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca pe 1 septembrie ar urma sa fie lansat apelul de proiecte, dupa ce Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemia de coronavirus. "In cursul zilei de ieri…

- Dorian Popa a lansat proiectul “Inoata Chelutu”, care a devenit un mare succes in primele ore de la lansare. In mai putin de 8 ore, Chelutu si Dorian Popa au ajuns pe prima pozitie in YouTube Trending, un record foarte greu de egalat, iar in aproximativ 12 ore proiectul a strans nici mai mult nici mai…

- Prin noul site al Primariei Capitalei, bucurestenii pot face plati online, pot depune cereri in format electronic, pot verifica stadiul rezolvarii cererilor sau pot accesa mult mai usor date despre...

- Il vedem in continuare pe Mircea Cartarescu la o lansare speciala, online, fara public, a noii sale carti, „Creionul de tamplarie”. E un prilej sa vorbeasca despre autorii pe care-i pretuieste si despre ce inseamna pentru el literatura. Cu texte mai vechi si mai noi, cartea e si o harta secreta a formarii…

- Una din cele mai mari platforme de vanzari online, eMAG pune pe harta un nou showroom, la Targu Mureș. Acesta a fost inaugurat azi ca urmare a unei investiții care se ridica la 250.000 de euro și permite expunerea a sute de produse din categorii precum telefoane mobile, televizoare, laptopuri, electrocasnice,…

- Victoria Lungu, Nelly Ciobanu, Lenuța Gheorghița si Dianna Rotaru au lansat o piesa dedicata medicilor. Melodia se numeste "Salvatori ai omenirii", iar mesajul este unul de multumire pentru eroii in alb care lupta pentru viata oamenilor.