Stiri pe aceeasi tema

- In plin proces de divorț, Brigitte Sfat a luat o decizie de-a dreptul uluitoare care-i va schimba cu siguranța viața.(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE A FACUT DEZVALUIRI ULUITOARE: ”AM VRUT UN COPIL CU ILIE, DAR EL I-A PROMIS FOSTEI SOȚII CA NU…”) In urma cu puțin timp, Brigitte Sfat a facut un anunț prin intermediul…

- Sunt 24 de ani de cand George Vintila a intrat pentru prima oara in emisie, la PRO FM. Recent, omul de radio s-a hotarat sa faca o schimbare radicala in viața lui. Acesta a simțit ca e momentul sa spuna adio acteui capitol lung din viața lui. George Vintila pleaca de la radio dupa „o […] The post George…

- Bianca Dragușanu are toate motivele din lume sa fie o femeie credincioasa! Viața ei a fost marcata de evenimente neplacute, cel puțin pana sa devina o celebritate. Bianca merge permanent la biserica și se roaga atat pentru familia ei, cat și pentru prieteni. Bianca Dragusanu a vorbit despre invataturile…

- O mașina in care se aflau doi adulți și o minora de 13 ani a cazut, diminica dimineața (1 aprilie), in raul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, in apropierea localitații Brezoi. Fata a fost salvata și va fi preluata de un elicopter SMURD. In schimb, parinții ei nu au reușit sa iasa […]…

- Dorian Popa are mașina incarcata cu tot felul de lucruri. In cel mai recent vlog al Lizei Sabau, el a aratat tuturor ce-și ține in autoturism. Vloggerița s-a speriat cand a vazut ca artistul avea in torpedo un pistol, așezat pe Biblie. Cantarețul a marturisit ca pistolul este pentru „aparare personala”.…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Cornel Gales a fost prezent la Antena 3 unde a povestit, printre altele, despre boala Ilenei Ciuculete. Fostul sot al artistei a declarat ca vedeta de muzica populara a fost constienta pe tot parcursul suferintei indurate.