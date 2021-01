Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Dorian Popa, 32 de ani, a solicitat schimbarea prenumelui, astfel ca in buletin va fi adaugata porecla ce l-a facut celebru: ”Hatz”, menționeaza Mediafax. Anuntul este publicat in Monitorul Oficial. Artististul nu se va mai numi Popa Dorian-Laurențiu, ci Popa Dorian-Hatz. „Popa Dorian Laurentiu,…

- Cantarețul Dorian Popa a decis sa-și schimbe prenumele, in sensul de a adauga in buletin numele care l-a facut celebru: „Hatz”. Anunțul este publicat in Monitorul Oficial. „Popa Dorian Laurențiu, cu domiciliul in (...) județul Ilfov, nascut la data de 7 august 1988, (...) solicita schimbarea…

- Dorian Popa și-a surprins fanii cu inca un lucru nebunesc pentru a sarbatori numarul impresionant pe care l-a adunat la rețelele de socialire. Celbrul jurat de la Nex Star și-a schimbat numele in buletin și și-a șocat mama cu decizia luata. Dorian Popa și-aschimbat numele in buletin Celebrul Dorian…

- Va prezentam in continuare imagini de la ceremoniile dedicate Zilei Naționale din cateva orașe din țara, inclusiv din cele aflate in carantina. La Satu Mare, municipiul reședința de județ nici macar steagurile naționale nu au fost arborate pe arterele principale. De aceasta data nimeni nu a mai facut…

- Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanța, incepand de joi, cererile pentru accesarea eșalonarii la plata simplificate, dupa ce procedura a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit unui comunicat al ANAF, in Monitorul Oficial al Romaniei de joi a fost…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. Cererile depuse de contribuabili, atat inainte, cat și dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, sunt analizate…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți. Cei doi vor avea o fetița și sunt extrem de fericiți. Zilele acestea, vedeta de la Antena 1 a trecut pe la cabinetul medicului care ii monitorizeaza sarcina și a facut o ecografie pe care a postat-o pe contul ei de Instagram, alaturi de un mesaj emoționant.Prezentatoarea…