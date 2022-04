Stiri pe aceeasi tema

- „Insemna ca am intrat in zona roșie. Mie imi era teama sa nu avem inflație cu doua cifre. BNR progrozase o rata a inflației cu doua cifre, la finalul anului, dar uite ca deja suntem acolo.Trebuiau luate masuri mult mai devreme, pentru ca pe masura ce evolueaza rata inflației, masurile care vor trebui…

- RECORD incredibil: Un barbat s-ar fi vaccinat anti-COVID de 90 de ori, spune presa germana RECORD incredibil: Un barbat s-ar fi vaccinat anti-COVID de 90 de ori, spune presa germana Un barbat in varsta de 60 de ani s-a vaccinat in Germania impotriva COVID de 90 de ori. Un barbat in varsta de 60 de ani…

- „Ucraina are o pozitie intelegatoare vis-a-vis de vulnerabilitatile Republicii Moldova, constringeri politice si economice pe chestiunea nealinierii la sanctiuni”, a declarat intr-un interviu acordat portalului nordnews.md Consilierul presedintelui ucrainean, Alexei Arestovici. Potrivit acestuia, Ucraina…

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat, la finalul reuniunii task-force-ului pentru gestionarea situatiei din Ucraina, ca au fost contituite 6 grupuri de lucru, pentru a veni cu un raspuns consolidat in problema refugiatilor care aleg sa ramana in Romania. Astfel, la nivelul Guvernului exista…

- Setul de masuri impotriva creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, care ar trebui sa asigure protecție tuturor categoriilor de consumatori dupa 1 aprilie, vor fi prezentate și analizate in ședința de marți a Coaliției de guvernare, a anunțat luni seara Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al…

- „PNL va considera de fiecare data ca reducerea taxelor este soluția pentru a depași o situație dificila, și nu suprataxarea sau impozitarea progresiva. Inflația nu scade, nu vom avea creștere economica daca ii taxam suplimentar pe cei care produc mai mult.De aceea, propunerile președintelui PNL, Florin…

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, i-a indemnat pe americani sa paraseasca Ucraina, „in termen de 24 pana la 48 de ore”, pe fondul temerilor tot mai mari privind o invazie rusa in Ucraina, relateaza The Guardian. Apelul oficialului american a venit la scurt timp dupa ce…

- Pe parcursul anului 2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a înregistrat 630 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu 20% mai multe decât în 2020. „Anul 2020 a fost un an pandemic și activitatea CEDO cumva a fost periclitata de pandemie,…