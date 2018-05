Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Meghan Markle ar fi decis sa nu participe la nunta fiicei sale cu printul Harry care va avea loc in acest weekend, noteaza luni un site specializat in stiri mondene, citat de DPA. Hotararea ar fi fost luata in contextul scandalului fotografiilor cu el aparute in presa pe care el le-ar fi…

- Anunt neasteptat cu cateva zile inainte de nunta printului Harry cu Meghan Markle. Thomas Markle le-a transmis jurnaliștilor ca nu va participa la eveniment pentru ca “are probleme de sanatate”, dupa ce ar fi suferit un așa-zis “atac cardiac”, in urma cu o saptamana. Acesta a adaugat…

- Purtatorul de cuvant a anuntat ca dupa ceremonia de la Capela St. George, cuplul regal, Printul Harry și Meghan Markle, nu va face celebra poza de la balcon, asa cum s-a intamplat la nunta Printului William cu Kate Middleton. In schimb, cei doi vor merge direct spre receptia de la Frogmore…

- Dupa ce am aflat ca tatal lui Meghan Markle o va conduce la altar pe fiica sa in ziua nunții cu prințul Harry, iata ca acum parinții fostei actrițe vor veni la palat sa o cunoasca pe regina, inainte de marele eveniment. Reprezentanții de la Palatul Kensington au anunțat ca mama și tatal miresei vor…

- Thomas Markle o va conduce pe fiica sa Meghan la altar in ziua casatoriei sale cu printul Harry, pe 19 mai, iar cei doi parinti ai miresei "vor juca un rol important" in acea zi, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Palatului Kensington, citat de AFP. "In dimineata nuntii, dna (Doria)…

- Parintii lui Meghan Markle, care se va casatori cu printul Harry al Marii Britanii pe 19 mai, vor fi implicati in acest eveniment, tatal fostei actrite urmand sa o conduca la altar, potrivit biroului de presa al printului, citat de cnn.com.

- Regina Elisabeta și fiul sau cel mare, Prințul Charles, au gazduit o recepție somptuoasa la Palatul Buckingham, avandu-i invitați pe liderii din Commonwealth și soțiile lor. Acesta a fost unul dintre cele mai elegante și fastuoase evenimente gazduite de Regina Elisabeta a II-a din ultima vreme, iar…

- A dus o viața tihnita și discreta in ultimii ani, retragandu-se de la Hollywood la varsta pensionarii. Toate acestea s-au schimbat in momentul in care fiica sa a devenit logodnica Prințului Harry al Marii Britanii. Presa internaționala a cautat neincetat informații despre familia fostei actrițe pana…