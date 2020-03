Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de masini cu romani care se intorc din strainatate si care sunt escortati, de la frontiera, de echipaje de Politie si jandarmi pana in localitatile unde urmeaza sa intre in carantina sau in autoizolare, in judetele Prahova si Constanta, este oprit, miercuri seara, la intrarea in Capitala.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca acolo se face despartirea convoiului spre cele doua judete si ca se asteapta trecerea varfului de trafic din Capitala. Conform procedurilor, masinile cu cetateni romani care vin din zonele unde exista risc de contaminare cu coronavirus sunt preluate de la…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut la conferința de presa din noaptea de duminica spre luni un apel catre cei care ar vrea sa revina acasa din zone cu risc de infectare cu noul coronavirus.

- Primarul Emil Boc a prezentat o statistica realizata la nivelul municipiului, care arata ca numarul copiilor care au parinți în diaspora a scazut în ultimii trei ani cu 232. "Scade, la Cluj, numarul acelora plecați în strainatate. Monitorizez foarte atent situația…

- Luni, 13 ianuarie, elevii din Romania se intorc la școala, dupa vacanța de iarna. Automat cu intoarcerea la școala incepe și semestrul al doilea, unul dintre cele mai lungi semestre din istoria recenta a școlii, acesta avand 20 de saptamani, fața de doar 15 saptamani cate a avut primul semestru. Urmatoarea…

- Aeroportul Chisinau a devenit in aceste zile locul despartilor. Dupa ce au facut sarbatorile de iarna acasa, mii de moldoveni din diaspora si-au facut valiza si au plecat din nou la munca in strainatate.

- Traficul pe sensul de iesire din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a crescut de trei ori in ultimele 24 de ore, iar vineri dimineata se inregistra un timp de asteptare de peste o ora pentru controlul documentelor, pentru ca multi dintre romanii care lucreaza in strainatate veniti…

