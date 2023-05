Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul turc a aprobat joi seara, 30 martie, in unanimitate un proiect de lege care permite Finlandei sa adere la NATO, la cateva zile dupa un vot similar al Ungariei , transmite Reuters . Cererea Finlandei este aprobata acum de toate cele 30 de state membre ale NATO. Turcia era singura dintre statele…

- Parlamentul turc se va pronunta joi 30 martie, asupra ratificarii aderarii Finlandei la NATO, potrivit agendei parlamentului de la Ankara consultate de AFP. Ratificarea va fi supusa la vot intr-o sedinta parlamentara prevazuta sa inceapa la ora locala 14:00 (11:00 GMT). Menționam ca la jumatatea acestei…

- Daca funcționarii publici din Ankara sunt un barometru precis al schimbarilor de fronturi in politica naționala a Turciei, atunci cel mai longeviv lider al țarii, Recep Tayyip Erdogan, ar putea avea intr-adevar probleme la alegerile din mai, scrie POLITICO.

- Parlamentul de la Budapesta se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, scrie Agerpres preluand agenția France Presse. Parlamentarii ungari vor dezbate chestiunea saptamana viitoare, iar apoi va urma un vot separat pentru…

- Numarul celor care si-au pierdut viata in sud-estul Turciei si in nordul Siriei in cutremurele de acum doua zile se apropie de 12 mii. Numai in Turcia sunt peste 9 mii de morti, potrivit celui mai nou bilant anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers astazi in orasul Kahraman…

- Creste bilantul cutremurului de acum doua zile din sud-estul Turciei si din nordul Siriei. Cele mai noi date indica peste 11.200 de morti, dintre care aproape 8.600 numai in Turcia. Numarul victimelor a fost anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers, astazi, in orasul Kahramanmaras,…

- Aceste tari sunt Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Germania, Olanda, Elvetia, Belgia, Italia si Suedia, potrivit unei surse diplomatice.Cel putin sase dintre aceste tari – inclusiv Franta, Marea Britanie, Germania si Olanda – au anuntat in ultimele zile ca isi inchid – temporar – reprezentantele…

- Aceste tari sunt Statele Unite, Franta, Marea Britanie, Germania, Olanda, Elvetia, Belgia, Italia si Suedia, potrivit unei surse diplomatice.Cel putin sase dintre aceste tari – inclusiv Franta, Marea Britanie, Germania si Olanda – au anuntat in ultimele zile ca isi inchid – temporar – reprezentantele…