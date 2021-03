Stiri pe aceeasi tema

- „Primim o chemare la lupta, noi cei care tot in lupta am fost, dar avem nevoie de soluții concrete.”, a declarat Dorel Sandesc, vicepreședintele Asociației de Terapie Intensiva in Romania intr-un interviu acordat SpotMedia, legat de situația secțiilor ATI. Medicul a mai spus ca secțiile au ramas fara…

- Emisiunea Tu ce zici? a revenit pentru cititorii cotidianul.ro și nu numai. De data aceasta, avandu-l ca partener de discuție pe reputatul ziarist Octavian Știreanu, Cornel Nistorescu face exact ce știe mai bine. Dezvaluie neregulile și critica acolo unde e de criticat, așa cum ii sta bine unui jurnalist.…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea solicita de la ministrul Sanatații Vlad Voiculescu clarificari cu privire la numarul de paturi ATI din Romania. Ea susține ca, potrivit datelor Eurostat din martie 2020, Romania avea 2653 de paturi ATI, iar potrivit unei analize a Europa Libera din noiembrie…

- Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie, un apropiat al lui Adi Barar, s-a declarat profund afectat de dispariția prietenului sau, cel care a fost fondatorul tripei Cargo. Adi Barar a murit dupa ce a fost infectat cu Covid-19.

- UPDATE, 12:00 – Cei doi copii cu arsuri care au ajuns ieri la Iasi se afla momentan internati la Anestezie si Terapie Intensiva la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Fetita de 1 an si 9 luni care a suferit arsuri grave pe o mare parte din suprafata corporala dupa ce s-a oparit cu ciorba va ramane…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 402 persoane diagnosticate cu COVID și 36 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean exista un singur pat disponibil pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 29 de ventilatoare libere, din care…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Comisiei ATI din Ministerul Sanatatii și vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația din secțiile ATI, unde sunt in continuare peste 1.000 de pacienți cu COVID in stare grava. Vorbim…

- Medicul Dorel Sandesc, vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, susține ca romanii trebuie sa fie informați corect cu privire la efectele vaccinului anticoronavirus. Sandesc spune ca pot exista și efecte adverse severe și ca oamenii trebuie sa știe acest lucru. Practic,…