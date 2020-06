Dorel Oltean a lăsat ALDE pentru PMP! Mare parte din organizația locală năsăudeană îl urmează Consilierul local nasaudean Dorel Oltean, cel care a deținut șefia Organizației locale ALDE Nasaud, a trecut in alta formațiune politica. Deputatul PMP Ionuț Simionca, președinteșe PMP Bistria-Nasaud, a anunțat, sambata, ca Oltean a devenit colegul sau de partid. Potrivit lui Simionca, Dorel Oltean nu este singurul membru nou al PMP Bistrița-Nasaud, fiindca acesta a adus cu sine pe majoritatea membrilor ALDE Nasaud. „Ii urez bun venit in echipa PMP Bistrița-Nasaud domnului Dorel Oltean, consilier local in orașul Nasaud. Fost președinte al ALDE Nasaud, acesta a decis, impreuna cu 90% din organizația… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

