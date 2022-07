Unul dintre cei mai mari furnizori de telefonie mobila și internet din Canada și-a prezentat scuze pentru intreruperea serviciilor sale la nivelul intregii țari. Problemele au inceput vineri și au fost provocate de lucrari de intreținere, potrivit BBC. Directorul general al companiei Rogers Telecommunications Inc, Tony Staffieri, a declarat ca defecțiunea a survenit in urma […] Articolul „Dorel” lovește și in Canada. Caderea unui importante rețele de telecomunicații canadiene a afectat banci, companii, consumatori, dar și serviciile de urgența a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .