- Un accident rutier a avut loc marti, 3 mai, in judetul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, coliziunea s a produs intre un autoturism si un microbuz, pe DN38, in zona localitatii Pelinu.In urma impactului, a rezultat o victima.Potrivit sursei…

- Un șofer agresiv a fost plasat sub control judiciar de procurori si lasat in libertate dupa ce a batut un barbat in Dej.La data de 22 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Mica, cercetat sub…

- In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat in fiarele contorsionate ale mașinii, iar echipajele medicale n-au mai putut face nimic pentru a-l salva, potrivit sportsalajean .Masina a intrat apoi in gardul unei gospodarii de la marginea drumului national. Totodata, a izbit teava de…

- Un baiat de 10 ani a fost lovit luni, pe o strada din Dej, in timp ce traversa strada printr un loc nepermis, de o masina condusa de un cetatean ucrainean, iar politistii fac cercetari inclusiv pentru faptul ca autovehiculul respectiv ar fi fost ulterior avariat cu pietre aruncate de persoane din zona.Eveniment…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața, 7 martie, in comuna Cojocna, juidețul Cluj. O mașina este complet avariata, iar cele trei persoane care se aflau in mașina in momentul accidentului sunt conștiente și au reușit sa iasa fara ajutor din autoturism.Pompierii au sosit la fața locului cu autospeciala…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața in comuna Cojocna, județul Cluj. Pompierii sosiți la locul accidentului au gasit o mașina avariata și trei persoane care au ieșit singure din mașina.

- Echipajele medicale sosite la fața locului evalueaza starea de sanatate a victimelor. Pana in acest moment, o singura persoana solicita ingrijiri medicale, potrivit ISU Dambovița.“Se intervine in cazul unui accident rutier in localitatea Dealu Mare. Din primele informații este implicat un singur autoturism.…

- Accident rutier cu victime in municipiul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un accident rutier produs in zona Poarta 1 din municipiul Constanta. Un autoturism s a rasturnat. Doua persoane au fost ranite. Sursa foto cu rol…