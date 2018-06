Sunt alaturi de presedintele Liviu Dragnea si sunt convins ca urmand toate caile legale posibile de atac a sentintei, i se va face dreptate in final. Liviu Dragnea este un factor de stabilitate atat in partid cat si in societate si imi doresc ca orice roman sa vad in continuare o tara guvernata echilibrat, cu […] Dorel Caprar : “Sunt alaturi de presedintele Liviu Dragnea si il vad ca pe un factor de stabilitate in partid si in societate” is a post from: Ziarul National