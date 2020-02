Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana PSD Arad a sfidat solicitarea transmisa de Marcel Ciolacu de a amana alegerile interne si l-a ales vineri pe deputatul Dorel Caprar in functia de presedinte. Conferinta judeteana de alegeri vine in contextul unui conflict intern in PSD Arad intre Dorel Caprar si Mihai Fifor.Marcel…

- In PSD apele sunt tulburi, asta pentru ca in județe au loc alegeri pentru desemnarea noilor conduceri. Cea mai delicata situație este la Arad, acolo unde candideaza Dorel Caprar și Mihai Fifor. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o adresa la PSD Arad și a cerut amanarea Conferinței…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit la problemele din cadrul organizației PSD Arad generate de intenția lui Dorel Caprar de a candida pentru un nou mandat de președinte al organizației județene, organizand o conferința extraordinara prin incalcarea prevederilor statutului PSD.…

- Gabriela Firea, noul președinte al PSD București, dupa 4 ani de interimat, a anunțat ca PSD Sector 1 l-a reprimit pe Cozmin Gușa intre membrii sai, dupa ce acesta fusese exclus din formațiune, intr-un CEX din mandatul Vioricai Dancila.Totodata, Marcel Ciolacu, președinte interimar al PSD,…

- Gabriela Firea a declarat ca a ocupat funcția de președinte interimar al PSD București prea mult timp deoarece, considera primarul, vechea conducere a partidului a vrut sa o mențina vulnerabila, transmite Mediafax.„A fost o perioada și dificila, și neclara, dar poate ca a avut rolul sau. Patru…

- Interceptarile telefonice si cele ambientale din dosarul spagilor din vami ajunse la PSD Arad au devoalat felul in care cei doi lideri PSD sunt porecliti de colegii de partid. "Porculet, se intampla rar sa te sun de doua ori intr-o zi. Io te sun o data pe luna, da' ..." Potrivit interceptarilor…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București, informeaza didi24.ro.Gabriela Firea a mai afirmat, inaintea ședinței conducerii colective…

- FOTO – Arhiva Viorica Dancila a anuntat, marti noapte, in sedinta Comitetului Executiv, ca demisioneaza din functia de presedinte al PSD, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Conducerea PSD a demisionat, marti noapte, la presiunile social-democratilor, nemultumiti de rezultatele partidului…