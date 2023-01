Dorel a „parcat” călătorii ca să-și ia de mâncare Un șofer de microbuz pe nume Dorel a lasat calatorii pe care ii transporta in microbuz, inchiși, ca sa iși ia de mancare de la un magazin aflat pe traseu. Barbatul a tras microbuzul pe dreapta, a coborat și a inchis ușile, deși in microbuz erau doi calatori. Aceștia au batut in geam, apoi au […] The post Dorel a „parcat” calatorii ca sa-și ia de mancare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Școala gimnaziala din Țibeni, județul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate uși, scrie publicația NewsBucovina.ro. Toate geamurile montate la școala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate…

- Un incendiu a izbucnit, luni dimineata, la locomotiva electrica a unui tren de calatori care circula pe ruta Orsova-Caransebes, cei 50 de calatori care se aflau in cele doua vagoane ale garniturii fiind evacuati fara probleme, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Incendiul…

- Activitatea unui operator economic din judetul Giurgiu a fost suspendata pentru sase luni de catre comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce in magazinul respectiv au fost descoperite mezeluri mucegaite, dar si alimente depozitate pe jos. Un control facut…

- Un muncitor din Suceava a fost surpins in imagini cum stropește chiar el cilindrul unui utilaj, prevazut cu un sistem automat de udat, pentru ca tamburul sa nu se lipeasca de asfalt. Și cum sistemul nu funcționeaza intotdeauna perfect, „Dorel” l-a inlocuit cu succes. Imaginile au fost postate de un…

- Din parapet in șanț, așa a fost trasata o trecere pentru pietoni la Suceava. Oameni se uita lung la ea, nu pentru ca nu ar fi nevoie de una in zona, ci pentru ca se intreaba cum sa o și folosesca pe aceasta. Proiectul are avizul Poliției. Pe o strada, care face legatura intre zona […] The post ”Dorel”…

- O mașina de lux cu numere de Ucraina a parcat pe nisip pe o plaja din Mamaia. “Nu ne-ajungeau ai noștri, acum ii avem și pe-ai lor”, este reacția constanțenilor care se plimbau astazi pe plaja in stațiunea Mamaia și au dat peste bolidul intrat direct pe nisip, in zona Summerland, potrivit Constanta…