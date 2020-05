Stiri pe aceeasi tema

- Dorel Giurca, un militar roman care a luptat in Irak și Afganistan, a murit in Irlanda de Covid-19.Fostul militar s-a mutat in Irlanda, impreuna cu soția sa, in urma cu trei ani. Lucra la o firma de curațenie la Spitalul St' James din Dublin.

- Polițiștii care au incercat sa stabileasca un dialog cu barbatul, incercand sa-l calmeze, a devenit din ce in ce mai agresiv si i-a luat la bataie. Incidentul s-a petrecut duminica seara, la Roma , unde barbatul și soția lui locuiau intr-un apartament dintr-o cladire de pe Via Militello. Conform presei…

- Cunoscuta poeta irlandeza Eavan Boland a decedat la varsta de 75 de ani, informeaza marti agentia DPA. Boland, care a murit in urma unui accident vascular cerebral suferit in locuinta sa din Dublin luni dupa-amiaza, a fost profesoara la Universitatea Stanford din Statele Unite incepand…

- Ministrul polonez al mediului, Michal Wos, a anuntat luni ca a fost testat pozitiv dupa ce a venit in contact cu un lucrator forestier care se dovedise a fi bolnav, conform Agerpres.Polonia, care are 38 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 156 de cazuri de contaminare, intre care trei…

- Cuplul regal format din Prințul William și soția lui, Kate, s-a bucurat de o plimbare romantica in Irlanda in weekend-ul care a trecut. Deși Kate și William sunt foarte rezervați in impartașirea detaliilor cu privire la relația lor, cei doi s-au bucurat de un moment plin de romantism . Ei s-au plimbat…