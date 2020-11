Doraly Expo investește 6 milioane euro în extinderea parcului comercial Doraly Expo Market, un parc comercial cu spații dedicate comerțului angro, cash&carry și retail, a finalizat și dat in folosința un nou pavilion comercial, cu o suprafața de 9.200 mp. Investiția se ridica la suma de 6 milioane euro. Doraly ajunge astfel la o suprafața comerciala inchiriabila de cca. 95.000 mp, dezvoltata pe un teren cu o suprafața de cca. 280.000 mp. Noul pavilion este construit pe un concept „built-to-suit”, perfect adaptat și personalizat dupa cerințele clientului, care primește astfel in exploatare un proiect la cheie, in regim de inchiriere pe termen lung. Pentru construcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro. Produsele fabricate in noua unitate…

- TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, investește 9,8 mil. euro intr-o noua fabrica și creeaza 80 de locuri de munca noi Grupul TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Saratel, judetul Bistrita-Nasaud, in cadrul unui proiect cu…

- (P) Se spune ca iți poți forma o parere despre o țara afland cat mai multe despre capitala. București este una dintre cele mai mari capitale din Europa de Est, din punct de vedere al populației și ar trebui sa parcurgi peste 1000 km pentru a gasi un oraș la fel de mare sau mai mare decat București.…

- Record de infectari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore in Romania Foto: Gabriel Sava. Este record de infectari cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore în România. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica au fost raportate 2.158 de cazuri, dar numarul…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile germane au actualizat lista "zonelor de risc" din Romania, cu intrare in vigoare din 23 septembrie, introducand si judetul Covasna in categoria de risc, pe langa celelalte 11 judete si municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al…

- AFV Beltrame Group, acționarul principal al companiei Donalam, unul dintre cei mai mari producatori europeni de bare din oțel și oțeluri speciale, investește peste 11 milioane de euro in modernizarea laminorului din cadrul combinatului siderurgic din Calarași. Noua tehnologie o va inlocui pe cea care…

- AFV Beltrame Group, acționarul principal al companiei Donalam, unul dintre cei mai mari producatori europeni de bare din oțel și oțeluri speciale, investește peste 11 milioane de euro in modernizarea laminorului din cadrul combinatului siderurgic din Calarași. Noua tehnologie o va inlocui pe cea care…

- Numarul de plați cu cardul fara contact a crescut de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, conform studiului „Financial Pulse Survey” realizat de McKinsey & Company. Peste 30% dintre consumatori au facut mai multe plați contactless in ultimele luni, iar tendința va continua in condițiile in care 40%…