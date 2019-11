Dora Gaitanovici, tanara artista care a cucerit sute de mii de inimi in cadrul concursului Vocea Romaniei, lanseaza prima ei piesa, o colaborare cu What’s UP. „Eu te las” este titlul melodiei compuse de catre Dora impreuna cu Irina Rimes, dar si alaturi de What’s UP si Georgian Idriceanu. Asculta/Descarca piesa: https://Dora.lnk.to/EuTeLas "Eu te las... […] The post Dora Gaitanovici, finalista Irinei Rimes de la Vocea Romaniei 2018, lanseaza oficial primul sau single – „Eu te las”, feat. What s UP appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .