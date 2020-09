Dora are nevoie de noi! Campanie organizată de HHC România Dora are nevoie de noi! Fetița are 11 ani și in curand incepe școala, iar o camera mica și aglomerata, in care abia intra un pat ingust și o soba veche, reprezinta sufrageria, dormitorul, bucataria și chiar și locul de studiu pentru ea. Alaturi de parinți și de doi frați mai mici, traiesc cu toții din alocațiile copiilor și din ce reușește tatal sa mai gaseasca de lucru, din ce in ce mai greu in ultimele luni. Fara sursa de apa, cu provizii puține de lemne și cu o casa are sta sa cada, venirea toamnei și inceperea școlii ii fac acum și mai vulnerabili. Sa ramana sanatoși și, mai ales, impreuna… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

