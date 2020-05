Stiri pe aceeasi tema

- Capison, doua tipuri de masti, doua randuri de botosi, plus un combinezon complet dintr-un material special. Timp de sase ore, asa lucreaza o asistenta pe o sectie COVID-19, in Romania. Cadre medicale de la Spitalul Municipal Hunedoara recunosc ca le este greu și ca au plans, de multe ori.

- Ziarul Unirea O familie din Alba, in linia intai in lupta cu COVID-19: „Este greu pentru toata lumea, dar cu credința și dorința ca totul va fi bine, vom trece și peste asta” Intr-o postare pe pagina de socializare a Inspectoratului de Jandarmi Alba, reprezentanții instituției spun povestea emoționanta…

- Cadrele medicale aflate in linia intai in lupta cu Covid-19 au trimis autorititilor o scrisoare deschisa prin care anunta ca nu vor banii dati in plus de stat, ci pensii de urmasi pentru copiii lor, in cazul in care ei vor muri.

- Cand vorbim de sanatate, cu totii ne gandim la noi si la familiile noastre, uitandu-i pe cei care, de multe ori, ajung sa vegheze asupra noastra. Medicii, caci despre ei este vorba, duc in aceste zile o bataile crunta cu un inamic necunoscut, foarte greu de controlat, generator de teama si panica, un…

- N. Dumitrescu Intrucat primii carora li se adreseaza persoanele care au calatorit in zone cu extindere mare a noului virus sau aflate in izolare la domiciliu care prezinta simptome de infecție respiratorie sunt medicii de familie, și activitatea acestora poate fi asimilata celor din linia intai, din…

- Administratorii unui centru lingvistic cu sediul in Iasi vin in sprijinul romanilor care se afla „in linia intai” a luptei cu noul coronavirus. Copiii de medici, militari, politisti sau voluntari pot beneficia gratuit de cursuri de engleza predate online de profesorii centrului Twinkle Star.

- Trebuie sa-i asiguram pe doctori si personalul medical ca nu sunt lasati singuri in fata COVID-19. Sa dam dovada de grija fața de aproapele nostru, sa fim responsabili și, mai ales, sa respectam sfaturile medicale ale autoritaților competente.