- Cristina Laslo și Bianca Bazaliu, doua dintre cele 3 jucatoare notificate de ANAD ca fiind suspectee ca au apelat la o tratamentul cu laser intravenos, terapie interzisa de regulamentul WADA, au fost prezente astazi la pranz la sediul ANAD din București. CONTEXT: GSP.ro a dezvaluit luni seara in exclusivitate…

- Agenția Naționala Antidoping a notificat trei jucatoare de la Corona Brașov, componente și ale naționalei de handbal feminin a Romaniei, pe care le suspecteaza ca au apelat, ca și restul componentelor de...

- Echipa naționala de handbal feminin a primit luni o lovitura sub centura, cu cateva zile inaintea participarii la Campionatul Mondial din Japonia.Conform ProSport, Federația Romana de specialitate a fost notificata in privința unor componente ale lotului lui Tomas Ryde, ca ar fi folosit niște…

- Agenția Naționala Antidoping a notificat 3 jucatoare de la Corona Brașov, componente și ale naționalei de handbal feminin a Romaniei, pe care le suspecteaza ca au apelat, ca și restul componentelor de sub Tampa, la terapia cu laser intravenos, interzisa de regulamentul WADA Șoc in sportul romanesc.…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…

- Antrenorul echipei feminine de handbal CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, Horatiu Pasca, a declarat, marti, ca adversara din turul al treilea al Cupei EHF, Corona Brasov, e una dintre cele mai in forma echipe din campionat. ''Adversara noastra, CSM Corona Brasov, este una dintre cele mai in forma…

- Rareș Fortuneanu este noul selecționer al naționalei masculin, dupa ce a primit un vot pozitiv luni, 30 septembrie, in cadrul Comisiei Tehnice a Federației Romane de Handbal, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis intervine in scandalul momentului! Solicitare de ultim moment catre Viorica…

- ​Capitanul nationalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a fost convocata de selectionerul Tomas Ryde, pentru primele doua meciuri din campania de calificare la CE2020, cu Ucraina si Insulele Feroe. Neagu a suferit o ruptura de ligamente la genunchiul drept în decembrie 2018,…