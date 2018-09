Stiri pe aceeasi tema

- Nunta este, pentru fiecare dintre noi, un vis ce trebuie sE devinE realitate "i sE se transforme in cel mai frumos eveniment din via:a noastrE. Din pEcate pentru un cuplu din Marea Britanie, nunta lor s-a transformat intr-un adevErat co"mar.

- Un barbat care a pretins ca este Daddy Yankee i-a furat bijuterii in valoare de 2 milioane de euro starului reggaeton, din camera de hotel in care acesta locuia in Valencia, Spania, au anunțat reprezentanții muzicianului, citați de people.com, conform Mediafax.Starul in varsta de 41 de ani,…

- Fostul campion national la atletism, Dumitru Mihailescu, a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brasov. ”Misu”, cum ii spuneau apropiatii, avea 65 de ani si era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanta. Primele verificari efectuate de politistii din Brasov arata…

- Dumitru Mihailescu, fostul campion national la atletism a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brasov. Apropiatii ii spuneau „Misu”, avea 65 de ani si era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanta, conform Mediafax . Fostul campion national la atletism, Dumitru…

- Aplicatia pentru telefoanele mobile „PsyPills”, realizata de psihologi ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca este in Top 50 al aplicatiilor din Romania dedicate stilului de viata, aceasta avand scopul de a reduce emoțiile negative nesanatoase, transmite corespondentul Mediafax.Potrivit…

- Carlos Lopez Jr. s-a sinucis in camera de hotel, la varsta de 35 de ani. Se pare ca acesta a lasat și un bilet de adio, inainte de a-și pune capat zilelor. Carlos Lopez Jr, un actor american in varsta de 35 de ani, s-a sinucis in camera lui de hotel. A fost gasit mort de prieteni, cu o arma langa el,…

- Camerele video amplasate de Primaria Ighiu in satul Bucerdea Vinoasa, judetul Alba, au susprins momentul in care viitura ajunge la locuintele oamenilor si ia pe sus masinile intalnite in cale. 150 de locuinte au fost afectate in acest sat, in timp ce la Cricau numarul caselor indundate este de 200.…

- Sinuciderea saptamana trecuta a maestrului bucatar Anthony Bourdain intr-un un hotel din Alsacia (Franta) a lasat in stare de soc o lume intreaga. Potrivit primelor detalii ale anchetei, celebrul chef...