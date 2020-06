DONY feat. Lariss lansează „MAMITA” Dupa o perioada in care s-a concentrat pe cariera de producator, DONY lanseaza alaturi de Lariss „MAMITA”, o piesa cu iz de vara. Cu un sound catchy, single-ul „MAMITA” imbina beat-uri fresh cu elemente reggaeton ce-ți raman intiparite in minte. „Toata lumea a intrat recent intr-o stare de hibernare. «MAMITA» este piesa perfecta pentru revenirea la viața, piesa ideala pentru orice fel de activitate. Te trezești și vrei energie? «MAMITA». Nu ai o zi buna la birou? «MAMITA». Ești in bucatarie? «MAMITA». Sport? «MAMITA»”, declara Dony. Compusa și produsa de catre DONY alaturi de Lariss și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

crazyradio.ro

