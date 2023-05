Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele doua saptamani, 1000 de jandarmi de la nivel național, inclusiv din județul Dambovița s-au mobilizat și au donat aproximativ 500 de litri de sange pentru spitalele din toata țara. Intr-o perioada in care sistemul medical are nevoie de noi toți, am ințeles ca fiecare gest, oricat de mic,…

- Campania de donare de sange continua la Bucuresti și in toata țara. Jandarmii și Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale participa de azi la ediția din acest an a campaniei „Doneaza sange, salveaza o viața!", desfașurata de Patriarhia Romana și Jandarmeria Romana.

- CAMPANIE UMANITARA… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. In luna aprilie, Jandarmeria Romana, in parteneriat cu Patriarhia Romana, desfașoara campania „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. Astfel, in aceasta perioada, 20 de jandarmi vasluieni s-au prezentat la…

- Jandarmii Gruparii Mobile Bacau si Inspectoratului Judetean au donat, joi, 11 litri de sange, in cadrul unei campanii intitulata ‘Doneaza sange! Salveaza o viata!’ organizata de Patriarhia Romana in parteneriat cu Jandarmeria Romana. ‘Cei 11 litri de sange donati astazi de jandarmii celor doua unitati…

- Jandarmii din cadrul IJJ Giurgiu au donat joi zece litri de sange, in cadrul campaniei nationale initiate de Patriarhia Romana, din dorinta de a veni in sprijinul celor aflati in suferinta."Jandarmii giurgiuveni s-au alaturat campaniei nationale - Doneaza sange! Salveaza o viata!, organizata anual…

- Campania „Doneaza sange, salveaza o viața!” inițiata de Patriarhia Romana alaturi de Jandarmeria Romana, continua. Jandarmii maramureșeni s-au alaturat acestei inițiative, in semn de solidaritate fața de cei care așteapta ajutor, prin donare de sange. Trebuie sa conștientizam faptul ca nu e nevoie decat…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!” In perioada 20 – 21 martie a.c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!” In perioada 20 – 21 martie a.c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele…