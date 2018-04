Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesele inregistrate in editiile anterioare, campania „Doneaza sange! Fii erou!”, organizata de catre Societatea Studenților in Medicina din București (SSMB), isi redeschide portile maine, 23...

- Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB) organizeaza, in perioada 23-27 aprilie, in incinta Palatului Facultatii de Medicina si in cea a Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, campania "Doneaza sange! Fii...

- "Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB), in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti si Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", desfasoara, in perioada 23-27 aprilie 2018, in intervalul orar 8.30-13.30, o noua editie a acestei campanii. Pentru o coordonare…

- Campania „doneaza sange si vei darui viata!" a inceput pe 10 aprilie si se va incheia pe 31 decembrie. „Donatorii de sange sunt eroii timpurilor noastre. Acum cinci ani in urma, mama mea a fost diagnosticata cu cancer. Medicul chirurg ne-a indrumat sa mergem sa donam sange. Lipsa acestuia in centrele…

- Asociața Optar ii indeamna pe bucureșteni sa doneze 10.000 de pași, intr-o campanie care iși propune sa identifice condițiile de deplasare pietonala. Harțile astfel realizate ii vor ajuta pe cei cu deficiențe de vedere sau locomotorii sa iși planifice rutele prin oraș, dar vor oferi și statistici privind…

- In cadrul evenimentelor și acțiunilor pro-viața, organizate de catre Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei in ”Luna pentru viața” (1-31 martie 2018) se numara și programul „Susține VIAȚA, doneaza SANGE”, inițiat cu implicarea Parintelui Arhiepiscop Irineu. ”Avand in vedere nevoia acuta de sange…

- Gest impresionant facut de mai mulți elevi de la un liceu din București. Aceștia au inceput sa stranga bani pentru dotarea secției de ortopedie a spitalului Marie Curie din București. Pentru a se asigura ca misiunea lor este una de succes, aceștia au pus la cale un spectacol caritabil și un targ de…

- N.D. Avand in vedere numarul redus de persoane care doneaza sange, la Sinaia va avea loc, astazi, o campanie ce are drept scop chiar promovarea acestui act voluntar care vine in sprijinul salvarii de vieti omenesti. Concret, sub genericul “Vino si doneaza sange!”, intre orele 8.30-13.00, la Casino Sinaia,…