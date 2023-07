Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Un barbat a donat sange de aproape 70 de ori la Alba Iulia. Modele de spirit civic. Cum poți ajuta la salvarea de vieți Stocurile de sange sunt foarte importante pentru salvarea celor care sufera intervenții chirurgicale sau care au nevoie de anumite tratamente. In Alba, reprezentanții Centrului…

- A fost lansata o noua editie de TITLURI de stat Fidelis. DOBANDA mai mare pentru donatorii de sange Ministerul Finantelor a lansat a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis, iar an cadrul programului se ofera o transa speciala donatorilor de sange, relateaza alba24.ro. In parteneriat cu…

- O noua editie a programului de titluri de stat Fidelis a fost lansata. Donatorii de sange au cea mai mare dobanda Ministerul Finantelor lanseaza a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis, in care se ofera o transa speciala donatorilor de sange, informeaza duminica institutia. In parteneriat…

- Ministerul Finantelor anunta startul celei de-a doua editii a Programului de titluri de stat Fidelis, in care donatorii de sange beneficiaza de cea mai mare dobanda. Perioada de subscriere este de doua saptamani, intre 17-28 iulie, iar campania de donare de sange se desfasoara intre 18 si 20 iulie,…

- Emanuel Badica este student in anul I și lupta sa traiasca dupa ce a fost injunghiat in plina zi de un elev de la Liceul Militar din Craiova. Cand a intrat in sala de operație, Emi, cum ii spun prietenii, pierduse mai mult de 4 litri de sange. Zeci de tineri s-au mobilizat sa dea o mana de ajutor