'Donează pentru linia întâi': Alte 350.000 de măşti FFP2 au ajuns în ţară, cu ajutorul TAROM Peste 350.000 de masti FFP2 achizitionate cu sumele donate de fondatori si donatorii persoane fizice si persoane juridice au ajuns joi seara in tara si vor fi distribuite medicilor din prima linie din toata tara, informeaza initiatorii platformei "Doneaza pentru linia intai". "Cele 350.000 de masti FFP2 ajunse ieri se adauga celor 4.150.000 de masti simple care au fost aduse pentru cei din prima linie, miercuri. Initiatorii platformei le transmit multumiri pilotilor TAROM si companiei TAROM pentru sprijinul acordat in acest moment critic pentru noi toti", se mentioneaza intr-un comunicat al initiatorilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

