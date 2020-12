Donează ore de terapie copiilor cu autism An de an, pe data de 3 decembrie este marcata Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați,. Asociația „Surasul Albastru” lanseaza campania umanitara „Hope for a Blue Christmas”, prin care iși dorește sa vina in ajutorul copiilor cu tulburari din Pentru aceasta campanie a fost creata o colecție de eșarfe, fulare și șaluri, pe care asociația le ofera spre vanzare tuturor celor care vor sa ofere un dar deosebit de sarbatori, dar și sa ajute un copil cu tulburari din spectrul TSA sa primeasca terapia atat de necesara evoluției sale. Eșarfele, realizate din materiale deosebite, pot fi achiziționate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

