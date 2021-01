Donează haine pentru cei săraci. Primăria a achiziționat platforme pentru primirea articolelor vestimentare Direcția de Asistența Sociala și Asociația Armata Salvarii din Romania, impreuna cu Salubris SA, in calitate de principala institutie a administratiei publice locale implicata in managementul mediului, a demarat incepand cu luna ianuarie 2021 un program social care are ca scop colectarea de haine pentru categoriile sociale defavorizate. Pentru depozitarea in condiții optime Salubris SA a achiziționat 15 platforme colectare haine uzate, prețul unui astfel de recipient de depozitare fiind de 4.800 lei. Astfel, cetațenii care dispun de articole vestimentare de care nu mai au nevoie și doresc sa le… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

