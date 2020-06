''Donaulied'', un cântec popular care vorbeşte despre agresarea sexuală a unei fete, polarizează sudul Germaniei Versurile cantecului "Donaulied", foarte popular si interpretat mai ales in orasele de pe malul acestui fluviu, a suscitat o ampla polemica dupa ce o studenta din Passau (sud) a lansat o petitie pentru a cere sa fie interzis, relateaza vineri EFE.



Campania cu numele "Donaulied: Sexismus im Bierzelt", lansata la inceputul lunii iunie, a strans peste 31.000 de semnaturi pana in prezent, iar sub sloganul "Violul nu este o traditie" se intentioneaza initierea unei dezbateri oficiale asupra sexismului prezent la celebrarile populare din sudul Germaniei.



Initiatoarea petitiei,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

