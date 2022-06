Donatorul de viață Invitat la universitatea ieșeana pentru a oferi și o alta perspectiva a discursului didactic, un tanar profesor indian a devenit favoritul studenților. Nu doar competența profesionala, ci mai ales empatia și statutul de truditor al Binelui dezinteresat l-au impus in preferințele acestora. Vizitandu-l in campusul in care locuia, cațiva studenți i-au oferit, in semn de […] Articolul Donatorul de viața apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 94 de ani de viața, Gheorghe Crihan, un emerit invațator bacauan care a contribuit la educarea a zeci de generații de elevi, și-a trecut intreaga experiența acumulata in paginile unei carți pe care a lansat-o in comuna sa natala, Berești Bistrița. In fața auditoriului de la evenimentul de lansare…

- Viața e compusa din episoade iar acest lucru se rasfrange in orice domeniu de activitate. Acestui principiu s-a supus in aceste zile și Școala de Dans Adamas din Buhuși. In urma cu cațiva ani, mai mulți copii pașeau sfioși pragul Școlii de Dans Adams din Buhuși, pe vremea aceea nou inființata. Cu o…

- Cu mintea și sufletul tanar, traind o stare de neastampar, una creativa, profesorul Paul Deboveanu, acum la pensie, iși petrece timpul cu folos, scriind carți in care-și valorifica experiența de viața, cunoașterea și abilitațile profesionale. Dupa un prim volum autobiografic, „Viața ca o poveste”, și…

- Elevii Centrului Școlar de Educație Incluziva nr.2 Comanești, Școala Gimnaziala „C. Porumbescu” și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului au petrecut impreuna o zi de suflet pentru suflet. Prin activitați de joc, muzica, ritm și mișcare, cei 40 de elevi implicați in evenimentul…

- Mai poate fi interesant filmul documentar artistic in era Tik Tok? Mai avem rabdare pentru documentare și pentru… substanța? De ce e important fillmul documentar, astazi, poate, mai mult ca niciodata? Am adresat cateva intrebari in acest sens artistului Matei Bejenaru, prof. univ. dr. la Universitatea…

- In cartierul Tisești din Targu Ocna, a fost sarbatorita la implinirea varstei de 100 de ani vaduva de veteran de razboi Aneta Moise. Cu aceasta ocazie, pragul casei venerabilei „Tanti Anica”, așa cum ii spun toți cei care o cunosc, a fost trecut de primarul Cristian-Aurelian Ciubotaru, de președintele…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul este elementul primordial al lumii, ca și al operelor. Și nu doar al celor de natura verbala. „La inceput a fost Cuvantul” este versetul fundamental al Carții, prin el ințelegem apariția acestei lumi. Scriitorul…

- Oare nu-i la fel? Parca arata altfel daca știi s-o privești dupa atata incrancenare genarata de opreliști, boli, vești triste, teama și incertitudine. Hai! Capul sus și pieptul de oraș, la pas prin cartier. Sa ne bucuram de ce avem. Nu mai fiți triști! Viața merge inainte. Sa-i dam și noi un impuls…