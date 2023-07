Stiri pe aceeasi tema

- Donatorii de sange ar putea primi o reducere de 50% la abonamentele la metrou. Consilierii municipali vor decide vineri privind incheierea unei conventii cu Metrorex. Municipalitatea bucuresteana urmeaza sa subventioneze 50% din valoarea titlurilor de calatorie eliberate celor care au donat sange la…

- Consilierii municipali vor decide vineri privind incheierea unei conventii cu Metrorex care vizeaza decontarea cu 50% din valoarea titlurilor de calatorie eliberate donatorilor de sange. Municipalitatea bucuresteana urmeaza sa subventioneze 50% din valoarea titlurilor de calatorie eliberate celor care…

- O fetita de 3 ani a fost salvata de politisti, miercuri dimineata, dupa ce a cazut in raul Dambovita. Și mama copilei a fost scoasa teafara din apa, dupa ce aceasta a sarit sa-și salveze fetița. ”La data de 12 iulie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…

- Calatoria cu trenul s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru zeci de pasageri care se aflau in trenul București-Budapesta. Seara trecuta, garnitura s-a defectat in zona localitații Șercaia, din județul Brașov, iar oamenii au fost nevoiți sa aștepte ore bune pana cand au fost remediate problemele…

- Doi soți din București au fost arestați dupa ce, susțin anchetatorii, și-au torturat și și-au violat nepoatele, in varsta de 12 și 13 ani, timp de aproape un 1 an. La data de 29 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale – Sector…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a reactionat la solicitarea MAE roman de a reduce personalul diplomatic care lucreaza in Ambasada Rusiei la Bucuresti cu 40 de oameni si a precizat ca „demersul parții romane nu va ramane fara raspuns”. „Consideram aceasta decizie ca inca un atac ostil…

- Italia va fi paralizata de o greva generala in transporturi, incepand cu ziua de vineri, 26 mai. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca greva va afecta inclusiv transportul public in comun, cu exceptia…