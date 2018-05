Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii vor sa modifice Legea 282/2005 privind transfuzia sanguina pentru a introduce un serviciu de multumire si de mobilizare la nivelul tuturor centrelor de transfuzie sanguina din tara, propunandu-si astfel sa creasca numarul celor care „dau dovada de spirit civic”, potrivit unui proiect.

- Statul francez a refuzat sa-i acorde cetațenia unei femei pe motiv ca aceasta, in timpul ceremoniei de primire a noului statut, a refuzat sa dea mana cu prefectul orașului. Situația, pe cat ar parea de comica, este, la baza, una tragica, avand in vedere ca femeii in cauza i s-au incalcat drepturile.…

- Anca, fata cea mare a regretatei artiste, a luat decizia de a se intoarce in America, dupa ce a stat alaturi de Ionela Prodan mai bine de doua saptamani. "In urma cu cateva zile, Ionela Prodan i-a spus Ancai sa plece acasa, la Las Vegas, pentru ca ea este mai bine. Lucru care se putea observa,…

- Dragobete 2018. Cele mai frumoase mesaje si felicitari de dragoste Sarbatoare cu data fixa in traditia romana, Dragobetele este sarbatorit in fiecare an in 24 februarie, fiind un bun prilej in care iti poti arata iubirea fata de persoana iubita. MESAJE DE DRAGOBETE: Tu ești visul meu...unicul…

- Valentine’s Day se sarbatoreste acum in intreaga lume, iar indragostitii se folosesc de acest prilej pentru a-si face declaratii de dragoste si pentru a-si oferi cadouri unii altora. Daca te numeri printre milioanele de persoane indragostite si recunoscatoare pentru gasirea jumatatii, poti surprinde…

- Gheorghe Hagi a implinit astazi 53 de ani și a primit mesaje din partea multor persoane, insa doua dintre ele au fost extrem de emoționante. Handbalista Cristina Neagu și antrenorul turc Fatih Terim au fost doar doua dintre numeroasele persoane care i-au trimis mesaje "Regelui". "Eram abia o puștoaica…