Stiri pe aceeasi tema

- Donatorii democrati au doborât recordul de generozitate dupa decesul, vineri, al judecatoarei de la Curtea Suprema a SUA Ruth Bader Ginsburg, punând la dispozitia candidatilor democrati si a grupurilor progresiste peste 90 de milioane de dolari în putin peste 24 de ore, relateaza duminica…

- Judecatoarea Ruth Bader Ginsburg, a doua femeie care a ocupat un loc la Curtea Suprema a SUA, a murit vineri la 87 de ani. O luptatoare pentru egalitatea de șanse, Ginsburg a fost o inspirație pentru multe femei și tinere care au ales cariera juridica datorita ei, scrie The Lily, publicație deținuta…

- Barack Obama a scris un mesaj in memoria judecatoarei de la Curtea Suprema a Statelor Unite, Ruth Bader Ginsburg, care a murit, sambata, dupa o lunga lupta cu cancerul pancreatic. Fostul președinte american a vorbit in termeni elogioși de Ginsburg: „A luptat cu o credința de neclintit in democrație…

- Presedintele republican american Donald Trump a salutat „viata exceptionala” a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani. Candidatul democrat Joe Biden a spus ca succesorul…

- Principalele banci poloneze au pus deoparte peste 1,96 miliarde zloti, respectiv 525 de milioane de dolari, cu care sa plateasca pentru creditele ipotecare in franci elvetieni, dupa ce, recent, tribunalele poloneze au decis ca i-au dus in eroare pe debitori, arata datele consultate de Reuters preluat…

- Candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba Joe Biden a strans peste 364 de milioane de dolari in august si a batut astfel un record lunar in Statele Unite - stabilit de catre fostul presedinte Barack Obama si Partidul Democrat in septembrie 2008, cu peste 200 de milioane de dolari -, in pofida…

- ”In primele sase luni, Grupul MOL a inregistrat un rezultat EBITDA de 975 milioane dolari, in conditiile unei scaderi semnificative a EBITDA in trimestrul 2, din cauza pandemiei si a crizei economice. Tinta privind cheltuielile de capital de 1,5 miliarde dolari in 2020 a fost confirmata, aceasta implicand…