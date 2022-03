Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt puși in continuare in situația de a primi facturi uriașe pentru consumul de gaz și energie electrica. Deși Guvernul a anunțat masuri și plafonari, facturile umflate continua sa fie emise de firmele furnizoare de asemenea servicii. In timp ce atenția opiniei publice este deturnata spre conflictul…

- IMPREUNA PENTRU UCRAINA, O CAMPANIE DE SUFLET. In semn de solidaritate cu poporul ucrainian, atat de ravașit de razboi, Consiliul Județean Argeș, DGASPC Argeș, Asociația ”5 S” Pitești și Asociația ”Sfinții Spiridon și Irina” Pitești s-au alaturat campaniei ”Impreuna pentru Ucraina”. ”Dupa o pandemie…

- IT-istii romani s-au alaturat din primele zile de dupa atacul Federatiei Ruse lansat asupra Ucrainei in efortul de ajutorare a refugiatilor din aceasta tara. Ei sunt cei care, prin solutiile informatice pe care le-au creat extrem de repede, au grija sa adune la un loc, intr-un mod vizibil si usor de…

- Drama refugiaților din Ucraina care au lasat totul in urma și au plecat in Romania in urma izbucnirii razboiului, dar și greutațile prin care trec ucrainenii care au ramas acasa i-au impresionat pe romanii stabiliți in regiunea Lyon, din Franța. Aceștia s-au mobilizat exemplar și in scurt ...

- Fac un apel catre cetațenii Municipiului Focșani, dar și catre toți vrancenii de a fi solidari cu refugiații din Ucraina care trec granița in Romania pentru a scapa de ororile razboiulu! Pentru a putea sprijini aceasta adevarata criza umanitara, incepand de duminica, 27 februarie 2022, ora 16.00, la…

- Veștile tragice ajung și in Romania! Daca pana acum situația dramatica era prezenta doar in Ucraina, care se afla in plin razboi cu Rusia, recent, agenția nucleara ucraineana a declarat ca se inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. Romanii sunt cu adevarat ingrijorați de ceea ce…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații in urma Summitului Uniunea Europeana – Uniunea Africana, organizat la Bruxelles. Cum era de așteptat, președintele Romaniei a atins și cel mai fierbinte subiect care se afla in aceasta perioada pe buzele tuturor: criza din Ucraina și iminentul…

- Romanii au avut, in acest an, o putere de cumparare, medie, de 7.453 euro, la jumatate fața de media europeana. Cel mai bine o duc bucureștenii, care cheltuie de trei ori mai mult decat locuitorii din Vaslui. Romania se afla pe locul 31 din cele 42 de tari incluse in clasamentul european al puterii…